Два человека погибли на вечеринке в Подмосковье

Два человека погибли, еще шесть госпитализированы после вечеринки в подмосковном Солнечногорске. По предварительным данным, они отравились мефедроном, сообщает ТАСС.

Известно, что компания отмечала день рождения. На столе был алкоголь, но кто-то предложил молодым людям порошок белого цвета, после употребления которого им стало плохо.

Свёртки с веществом изъяты с места происшествия, их направят на экспертизу. Погибшие – мужчины 25 и 26 лет. Состояние четырёх из шести пострадавших остаётся тяжёлым.