Массовое отравление котлетами в Астраханской области: один человек погиб

В Астраханской области умер один из отравившихся едой из гастронома. Всего в больницы попали 14 человек, сообщает ТАСС.

Управление Роспотребнадзора по региону обнаружило нарушения в работе цеха гастронома, там пострадавшие покупали готовую еду - рыбные котлеты.

Известно, что в больницу госпитализированы отравившиеся сальмонеллой. Среди них двое детей. Прокуратура проводит проверку и возможно возбудит дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".