Ночью 28 июня силы ПВО сбили над Россией 213 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 213 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 13 регионов и акватории Азовского и Чёрного морей. Средства ПВО сработали в Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, на Кубани и в Крыму.

В результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае погиб человек, произошло возгорание на территории НПЗ.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывалось ночью из-за атаки украинских беспилотников.