На линии соприкосновения российская армия закрепилась на окраинах города Николаевка. Он расположен всего в пяти километрах от Славянска. Наши бойцы стремительно занимают уцелевшие высотные здания и берут под контроль прилегающие улицы.

Южнее мотострелки и десантники штурмуют последние опорные пункты врага в Константиновке и выдавливают остатки ВСУ из подвалов и убежищ. Константиновка, по словам военных полностью блокирована. Последняя дорога, по которой националисты могли бы уйти на запад, сегодня отрезана огнем батарей и ударными дронами. За минувший день, бойцы группировки "Южная" отбили у ВСУ ещё 70 зданий.

Наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию идёт независимо от того, как долго противник будет сопротивляться и удерживать местную ТЭС. Сегодня, авангард "Южной" группировки вышел к окраинам города Николаевка. В то, что ВСУ смогут удержать Славянск, расположенный совсем рядом, люди не верят, поэтому массово уезжают. Заметно опустел и Краматорск.

В Кривом Роге уничтожены ангары, которые националисты собирались использовать под склады боеприпасов и ремонта бронетехники. В Павлограде взорван пункт дислокации. Надёжных и безопасных тыловых районов у ВСУ почти не осталось и на Днепропетровщине.

В Харьковской области националисты бегут из села Ковшаровка. Оно уже на 90% занято нашими штурмовиками. Идёт зачистка окопов и блиндажей. По данным радиоперехватов, ВСУ пытались перебросить в этот квадрат наёмников из латиноамериканских стран, но они выполнять приказы отказались и дезертировали.