Уничтожил вражеский дрон: подвиг рядового Матюшкина

Рядовой Богдан Матюшкин подвозил продовольствие и боеприпасы на передовую нашим бойцам и подвергся атаке вражеского дрона. Покинув автомобиль, он из стрелкового оружия уничтожил беспилотник. Благодаря его решительным действиям, груз своевременно был доставлен в указанный район.

Рядовой Владимир Воротников, обнаружив передвижение группы противника, занял выгодную позицию и прицельным огнём уничтожил троих боевиков. Остальные неонацисты были вынуждены отступить. Атака неприятеля на наши рубежи была отбита.