Россия и Китай провели совместное патрулирование над Тихим океаном

Российские военные лётчики провели совместно со своими китайскими коллегами очередное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С российской стороны участвовала авиагруппа из стратегических ракетоносцев Ту-95мс, с китайской - стратегические бомбардировщики Хун-6к, сообщили в Минобороны России.

Маршрут пролегал над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Совместный полёт продолжался около шести часов.

На некоторых участках маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались иностранными истребителями. Стороны не допустили нарушений воздушного пространства иностранных государств, отметили в российском военном ведомстве.