Праздник выпускников "Алые паруса" собрал гостей из Китая и Африки

Алые паруса вновь поднялись над Невой, как символ надежды и мечты. Чтобы увидеть знаменитый бриг "Россия", идущий по реке на всех парусах, в этом году на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге собрались 66 тысяч выпускников школ Северной столицы и других регионов страны, а также около четырёхсот гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и государств Африки.

По традиции, в честь выпускников дали праздничный салют, а на открытой сцене прошёл большой концерт. Собравшиеся с удовольствием подпевали артистам, танцевали и делились друг с другом впечатлениями о школьных годах, которые теперь для них ушли в прошлое.