Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1400 человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1,4 тысячи, сообщает портал ElDiario со ссылкой на заявление председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса. Пострадали более трёх тысяч человек, несколько тысяч числятся пропавшими без вести.

Известно, что среди пострадавших есть четверо россиян. Они получили травмы лёгкой и средней тяжести.

В стране введено чрезвычайное положение. Разрушены сотни жилых домов. Повреждены гостиницы, школы, аэропорты, транспортные узлы в Каракасе и северных районах страны.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Повторные подземные толчки зафиксированы сегодня.

Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где как минимум сто зданий были разрушены до основания.