Дипломатические переговоры между США и Ираном могут прекратиться

В КСИР заявили, что США атаковали пять иранских береговых постов, передает агентство Reuters.



"ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США", — говорится в публикации.



В Иране предупредили, что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму. А это может привести к полному прекращению дипломатического процесса.



В ответ на удары Вашингтона Тегеран начал операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне, передает агентство Reuters. В ВМС КСИР пообещали в ближайшие дни устроить "ад" базам США на Ближнем Востоке.