Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинских БПЛА по Краснодарскому краю, сообщил 28 июня губернатор Вениамин Кондратьев.



Повреждены несколько домов, добавил он. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы.



"В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным. Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы", — говорится в сообщении Кондратьева.