Выпускники из 35 регионов России посетили "Алые паруса" в Петербурге

Выпускники из 35 регионов России и из десяти дружественных стран посетили "Алые паруса" в Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.



"Город по традиции чествует выпускников школ грандиозным праздником "Алые паруса". Каждый год его гостями становятся и лучшие выпускники из-за рубежа. В этом году приглашения удостоились ребята из 35 регионов России и более десятка дружественных стран", — говорится в сообщении.



Концерт, который прошел ночью на 28 июня, был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности. По замыслу организаторов, Дворцовая площадь превратилась в "Город мечтателей".



Этой традиции уже более полувека. Впервые корабль с алыми парусами как символ надежды и любви появился на Неве перед бывшими школьниками летом 1968 года, напоминает "ТВ Центр".