США и Иран обменялись новыми ударами

Этой ночью США и Иран продолжили обмен ударами. Как сообщает американское центральное командование, Штаты поразили десяток военных целей исламской республики в районе Ормузского пролива.

По официальной версии, это сделано в ответ на субботнюю беспилотную атаку на танкер под флагом Сингапура, который перевозил свыше двух миллионов баррелей нефти. В свою очередь, силы КСИР нанесли удары по военным базам США в странах Персидского залива. Взрывы гремели в Бахрейне и Кувейте.

Из Вашингтона и Тегерана звучит воинственная риторика. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции пообещал Вашингтону устроить ад на базах США в регионе. Дональд Трамп и вовсе пригрозил Тегерану полным уничтожением страны.