Режим ЧС введён в пяти регионах России из-за лесных пожаров

Режим ЧС введён в пяти регионах России в связи с пожароопасной обстановкой. В 52 регионах экстренные службы работают в особом режиме.

В основном горят леса. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Томской области, где площадь пожаров продолжает увеличиваться из-за жаркой и сухой погоды. В наиболее опасные районы направлены дополнительные силы из разных регионов страны.

Крупных очаг возгорания зафиксирован в Амурской области, недалеко от Тынды. Сейчас пламя удалось локализовать, в тушении задействованы 27 человек и 10 единиц техники.