На Марсе обнаружен важный элемент для зарождения жизни

Вопрос "Есть ли жизнь на Марсе?" снова актуален. И всё благодаря марсоходу с говорящим именем "Упорство (Perseverance). Как утверждают в НАСА, он извлёк из кратера Езеро макромолекулярный углерод.

Эта сложная цепочка атомов является основой любой жизни. Но марсоход - просто разведчик, а не лаборатория. И чтобы узнать истину, пробы нужно доставить на Землю.

Органический углерод — один из ключевых строительных элементов жизни. Но пока учёные не могут с уверенностью сказать, биологического ли он происхождения. Образцы нужно доставить на Землю и изучить в лабораториях.

Однако сейчас находка намекает: на Марсе когда-то были все условия для появления жизни. Другим, не менее важным подтверждением этой теории служит шокирующее открытие учёных о том, что происходило в недрах планеты. Специалисты из Оксфорда обнаружили под поверхностью Марса следы древней системы магматических каналов. По этим венам к вулканам могли двигаться потоки расплавленной породы.

Если сложная кора способна формироваться даже на планетах без тектонических плит, как на Марсе, то число потенциально обитаемых планет с атмосферой, океанами, и необходимыми условиями резко возрастает, как и вероятность того, что мы в космосе не одни.