Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов

Московская школьница установила абсолютный рекорд, сдав ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова смогла получить рекордную оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. С пятого по девятый класс Екатерина активно занималась математикой, а затем увлеклась инженерным делом.

Школьница становилась призёром олимпиады "Ломоносов" по физике и конференции "Инженеры будущего". Свою судьбу она планирует связать с точными науками, поэтому для высшего образования выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией.