В Венесуэле через 72 часа после землетрясения спасли из-под обломков грудного ребёнка

В Венесуэле увеличилось количество жертв мощного землетрясения. Погибли более 1 400 человек, свыше трёх тысяч получили травмы. Накануне были зафиксированы новые подземные толчки - магнитудой 5 и 4. Эпицентр находился в 60 километрах к западу от Каракаса.

Поисково-спасательная операция продолжается четвёртые сутки, свою помощь направляют другие государства. Каждого выжившего встречают аплодисментами. Американские спасатели из-под завалов извлекли девятимесячного ребёнка и его мать. У обоих лишь незначительные травмы.

Испанский отряд освободил пожилую женщину, которая провела под обломками здания почти 72 часа. В стране введено чрезвычайное положение. Разрушены сотни жилых домов. Повреждены больницы, гостиницы, школы и аэропорты.