В московских парках звучат мелодии прошлых лет

Любимые мелодии в современной аранжировке. В Москве прошёл концерт сводного оркестра Алабинского военного гарнизона. Выступление состоялось в преддверии Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Такие концерты очень любят и ждут москвичи, приходят целыми семьями. В парке "Северное Тушино" военный оркестр представил программу, объединившую академическую музыку, народные мотивы, джаз, рок и патриотические композиции.

Прозвучали задорный Марш богатырей из мультфильма "Иван Царевич и Серый волк", русская народная песня "Валенки", вальс из кинофильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром", знаменитая "Песня о далёкой Родине" из кинофильма "17 мгновений весны". Завершился концерт легендарным маршем "Прощание славянки".