Ночью США нанесли новую серию ударов по военным объектам Ирана. Исламская республика ответила симметрично - баллистические ракеты поразили восемь ключевых американских баз в странах Персидского залива. После этого стороны в очередной раз обменялись угрозами в соцсетях. А зарубежные СМИ подчёркивают - операция Белого дома "Эпическая ярость" стала полным провалом.

Нерешёнными остаются и вопросы вокруг мирного урегулирования на Украине. Но о ней в Вашингтоне предпочитают не вспоминать. И всё больше перекладывают ответственность на Европу. "Всё для продолжения войны на Украине": стали известны подробности решения Еврокомиссии, которое касается комплектования ВСУ. Заработала пилотная программа по так называемому добровольному возвращению украинских беженцев домой и недопуске в страны ЕС новых.

Мужчина, приехавший в Европу в обязательном порядке должен предъявить документы об освобождении от призыва и прохождения воинской службы. Если их нет - в убежище на территории Евросоюза будет отказано. Это значит - принудительная депортацию на родину. ЕС обещает помощь деньгами и оружием. Теперь и людьми, которых в ВСУ катастрофически не хватает.