Москвичи приняли участие в электрофестивале

Центр столицы накануне был отдан любителям экологичных средств передвижения. Состоялся второй транспортный электрофестиваль.

Утром на Зубовской и Большой Пироговской улицах собралась колонна участников. И тут было на что посмотреть. Произведённые в столице электромобили "Москвич" и самые свежие - под маркой "УМО", машины такси, мобильные зарядные станции, снабжённые гордой надписью "Электровоз" и даже электрофургоны.

В фестивале мог принять участие и любой желающий на своём электромобиле, стоило только зарегистрироваться. Праздничная колонна из электробусов, электромотоциклов и другой техники на экологичной тяге двинулась по Садовому кольцу и сделала полный круг. И в отличие от других подобных мероприятий, рёва моторов было по понятным причинам не слышно - только шелест шин и гудки клаксонов.