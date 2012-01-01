Зелёный треугольник: как живёт московский район Вешняки

Единственный в Москве район, на карте имеющий форму практически правильного треугольника. Один из самых экологически благоприятных: зелёные зоны занимают почти половину площади. Здесь снимали культовые фильмы "Гардемарины, вперёд" и "Здравствуйте, я ваша тётя". А на одной из улиц, так сложилось, нет ни одного жилого дома. Всё это - о районе Вешняки.

Вешняками в далёкие времена называли объездные дороги, которые строили в этой местности во время половодья. Район очень зелёный. В парке "Радуга" каскад прудов изгибается дугой, отсюда и название. Раньше здесь был пустырь, но 15 лет назад всё преобразилось - появились беговые и велодорожки, уютные набережные, теннисные корты и даже футбольное поле с профессиональным искусственным газоном.

Одно из самых живописных мест восточной Москвы - усадьба Кусково, которая более трёхсот лет была парадной загородной резиденцией графов Шереметевых. В прошлом году завершилась масштабная реставрация Швейцарского домика второй половины XIX века. Специалисты укрепили первый этаж, расписанный под кирпич, восстановили резные колонны, балкон, крыльцо и деревянную лестницу.

Добраться до старинной усадьбы теперь можно на трамвае - поблизости появилась конечная остановка второго Московского трамвайного диаметра. Маршрут Т2 - самый длинный в мире среди городских трамваев. Его протяженность - 33 километра, он соединил станцию метро "Чертановская" на юге и МЦД-4 "Новогиреево" на востоке столицы.

Есть в Вешняках улица - Снайперская - название которой отсылает к героическому прошлому района. В годы Великой Отечественной войны здесь была Центральная женская школа снайперской подготовки. Девушки учились метко стрелять и уходили на фронт, в их числе - одна из самых известных женщин‑героев Алия Молдагулова, на её счету десятки уничтоженных вражеских солдат и офицеров. Ее имя носит не только улица, но и одна из школ района. Сейчас там начался капитальный ремонт. А после открытия сюда вернется музей, посвящённый девушке-снайперу, и появятся современные пространства.

Для заслуженного артиста России Николая Лукинского Вешняки стали центром вселенной: здесь, в роддоме 15-й больницы имени Филатова 14 лет назад родился внук Алёша. Мальчика назвали так в честь святого Алексия Мечёва. А через год, в 2012 году в Вешняках прямо напротив того самого роддома началось строительство храма.