На Солнце образовалась самая крупная в этом году группа пятен

На Солнце снова неспокойно. На светиле образовалась группа пятен, которую специалисты называют самой крупной в этом году. Как сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, площадь гигантской конгломерации составляет около 1 200 единиц.

Активности в этой области пока нет, но группа живёт своей жизнью: кипит, бурлит, копит энергию, но склонности к крупным взрывам не проявляет.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.