Путин назвал нынешнее время судьбоносным для России

Владимир Путин назвал нынешнее время судьбоносным для страны. Россию не могут победить на поле боя, констатировал президент. Глава государства выступает с трибуны съезда "Единой России".

По словам российского лидера, киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому перешёл к откровенно террористическим действиям.

"У Запада не получается победить Россию на поле боя, поэтому он пробует раскачать политическую ситуацию, но и это не удаётся", - сказал Путин. При этом он пообещал, что безопасность страны и её граждан, а также неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена.

Глава государства назвал бойцов СВО подлинной элитой России, отметив, что наша страна всегда была сильна и побеждала за счёт народной сплочённости.

Исходя из непростой ситуации, Россия корректирует некоторые планы исходя, но все стратегические задачи обязательно будут реализованы в полном объёме – такие гарантии дал президент. Он пообещал, что все социальные обязательства перед россиянами будут безусловно выполнены.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, Путин сказал, что они пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. Президент даст поручения по обеспечению безопасности выборов и защите от попыток внешней манипуляции. Также российский лидер назвал предстоящие выборы в Госдуму важным этапом для укрепления страны и её стабильности.

В завершение своего выступления Путин пожелал "Единой России" удачи на предстоящих выборах.