Лавров, Собянин и Поддубный возглавят предвыборный список "Единой России"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил включить министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина и заместителя генерального директора ВГТРК Евгения Поддубного в пятёрку партии на предстоящих выборах в Госдуму.

Ранее на съезде партии выступил Владимир Путин. Он назвал нынешнее время судьбоносным для страны. Россию не могут победить на поле боя, констатировал президент.

По словам российского лидера, киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому перешёл к откровенно террористическим действиям.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, Путин сказал, что они пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. Президент даст поручения по обеспечению безопасности выборов и защите от попыток внешней манипуляции. Также российский лидер назвал предстоящие выборы в Госдуму важным этапом для укрепления страны и её стабильности.

В завершение своего выступления Путин пожелал "Единой России" удачи на предстоящих выборах.