Съезд "Единой России" в судьбоносную эпоху: выступление Путина и задачи на будущее

Безопасность страны и её граждан, неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена. C таким заявлением выступил Владимир Путин на открытии XXIII съезда партии "Единая Россия". Нынешнее время президент назвал судьбоносным, когда мы испытываем беспрецедентное давление западных элит, в целях которых, в том числе помешать проведению выборов в Госдуму в сентябре. Но за счет сплочённости наш народ всегда побеждал. Для этого и сейчас есть силы, средства и политическая воля.

К началу партийного съезда "Единой России" во дворце "Мегаспорт" в Москве яблоку негде упасть. Тысячи людей, приехали сюда со всей огромной страны, многие из которых представят партию на предстоящих выборах.

Владимир Путин, президент России: "Это высокая честь и огромная ответственность – заслужить статус партии-лидера, опоры современного российского государства. Вновь подчеркну, что такое доверие народа бесценно, оно не возникает само по себе. Люди, и вы это хорошо знаете, всё видят, знают, что сторонники "Единой России" никогда не были популистами, не устраивали погоню за рейтингами за счёт пустых, невыполнимых обещаний. Прошу не снижать, а наращивать её темпы, на всех участках, во всех сферах быть рядом, вместе с гражданами нашей страны".

В зале - и члены "Единой России" из новых регионов, которые будут впервые избирать депутатов Госдумы. Понятно, что голосование пройдёт в непростых условиях. Но даже они не помеха конституционному процессу.

Константин Косачёв, заместитель председателя Совета Федерации: "Вне всякого сомнения, выборы, во-первых, состоятся. И во-вторых, они будут очень важным этапом в осмыслении того, что мы переживаем времена непростые. Но я уверен, и подтверждением той консолидации российского общества".

На эти выборы "Единая Россия" идёт с новой народной программой. Её формировали на основе предложений граждан, число которых в итоге превысило несколько миллионов.

Это был первый этап съезда "Единой России". Второй запланирован на август. Там будет приниматься народная программа единороссов. А в этот раз на повестке, в том числе окончательное утверждение списков кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму. В первой пятерке федерального списка партии: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и глава "Юнармии", участник СВО и тоже Герой России Владислав Головин. Всего от "Единой России" на разных уровнях баллотируется больше четырёхсот ветеранов спецоперации.

Энвер Набиев, Герой России, кандидат в Госдуму от партии "Единая Россия": "Ветераны СВО, люди, которые могут брать на себя инициативу не ставят личное выше интересов Родины".

Вот и президент, приехавший поддержать единороссов, вновь напомнил, что ветераны СВО - это опора для всей страны.

Владимир Путин, президент России: "Сегодня весь народ поддерживает наших героев на передовой, верит в наши армию и флот, и долг "Единой России" – сделать всё для победы. У партии прямая связь с боевыми подразделениями Вооружённых Сил, с оборонными заводами и массовым волонтёрским движением. Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий. Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди – а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России – продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении".

Это крайне важно для будущего России, которая сейчас проходит непростые испытания. Война фактически со всем блоком НАТО. Колоссальное санкционное давление. Но всё это, заявил Владимир Путин, лишь укрепляет единство нашей страны.

Владимир Путин, президент России: "Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплочённости. Именно наше внутреннее единство не даёт покоя некоторым нашим недоброжелателям. Как уже отмечал, они хотели бы его пошатнуть, подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось. Не получится и сейчас".

Сомнений нет никаких. Об этом говорят и успехи на фронте, затмить которые враг пытается террористическими атаками по гражданской инфраструктуре. Делается это, говорит президент, в том числе для того, чтобы раскачать ситуацию внутри страны, где у "Единой России" конечно особая роль и заслуженный авторитет.

Владимир Васильев, глава фракции "Единой России" в Госдуме: "Убежден, все, кто будет избран, кто приступит к обязанностям, исполнит свой долг перед людьми".

За двадцать пять лет, что "Единая Россия" находится у власти, данные принципы всегда лежали в основе решений, предлагаемых партией. А сама она являлась фундаментом единства страны, что в нынешнюю эпоху мировых перемен актуально, как никогда.

Дмитрий Медведев, председатель "Единой России": "Наша партия была и остается ядром такого единства. Мы идём к людям не за авансом доверия, а за продолжением общей работы в интересах граждан и во благо нашей страны. Для нас исключительно важно победить именно сейчас, в драматический период испытаний и очень трудных решений".

Но решение, как всегда, будет принимать народ России, у которого ещё достаточно времени, чтобы определиться. До всеобщего дня голосования осталось 12 недель.