Украина, которая отмечает 30-летие своей конституции, получила от киевского главаря в подарок памятник гетману-предателю Мазепе, а также законопроект о создании национального пантеона, по всей видимости, чтобы прославлять и дальше нацистских преступников. Предложить своим гражданам государству больше нечего. Деньги надеются получить от западных спонсоров. Минфин даже посчитал - на покрытие только базовых расходов потребуется 154 миллиардов долларов до 2030 года.

Кадры из Киево-Печерской лавры, где Зеленский при одобрении украинских националистов открыл бюст Ивану Мазепе. В своей речи он связал это с новой исторической политикой страны. Будучи гетманом Запорожского войска, Мазепа предал Петра Первого и перешёл на сторону шведов. За что его сравнивают с Иудой или власовцами времён Великой Отечественной войны. Но Зеленский пообещал установить ещё и памятник Мазепе в центре Киева. На месте, где совсем недавно стоял монумент Ленину.

Русская православная церковь ещё в XVIII веке предала Мазепу анафеме за клятвопреступление, и за то, что он позволил шведским войскам осквернять православные храмы. Ранее Зеленский одобрил присвоение имени одному из воинских подразделений в честь запрещённой в России УПА, за что польский президент Навроцкий лишил главаря киевского режима ордена "Белого орла". И судя по опубликованным рейтингом, больше половины поляков этот поступок поддержали.

Социологи предполагают, что резкий рост поддержки Навроцкого связан именно с его позицией по Зеленскому. В стране открыто звучит мнение, что Украина - теперь не младший брат, а соперник - возможно в будущем даже военный.

В эту ловушку поляки угодили, ослепнув, одержимые ненавистью к России. Точно таким же путём пошел весь Запад. А теперь ещё русофоб Стармер, уходящий в отставку с поста премьера Британии, по данным СМИ метит на пост генсека НАТО. Так что нет сигналов, что поддержка киевского режима ослабнет.