Путин призвал свести к минимуму последствия ударов ВСУ по гражданским объектам

Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Президент дал поручение рассмотреть дополнительные меры для стабильного снабжения россиян. При этом глава государства отметил, что мощности крупнейших НПЗ в стране используются максимально.

На внутренний рынок поступили ранее накопленные в резерве объёмы топлива, сообщил президент. Всего же запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн, они почти соответствует уровню прошлого года.

Очереди на заправках есть, и нужные марки бензина не всегда в наличии, отметил глава государства. Также Путин сказал, что сейчас обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Ещё президент поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для агропромышленного комплекса. От этого зависит урожай, констатировал Путин.