ПВО сбила 209 дронов ВСУ над регионами России в ночь на 29 июня

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили за ночь 209 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 20.00 мск 28 июня до 7.00 мск 29 июня дроны ВСУ уничтожены над территориями Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Украинские беспилотники перехвачены и ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Орловской областями, над Краснодарским краем, Республикой Крым и Московским регионом. Дроны ВСУ сбиты также над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в "Максе" об отражении воздушной атаки на регион. Он уточнил, что беспилотники были уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.