В Харькове горят автозаправки и бензовозы. В Сумской области взорвана электроподстанция, в Днепропетровской - локомотивы. В Николаевской полностью уничтожен тренировочный лагерь боевиков. Под огнем российской авиации, ракет, реактивных дронов типа "Герань" и тяжелой артиллерии — все, что, так или иначе, обслуживает интересы ВСУ. Понятие тыл для националистов - не гарантия безопасности. Логистические узлы, аэродромы, заводы и предприятия - от Киева до Краматорска - законные цели.

И вот точно так же, с грохотом, рушится линия обороны ВСУ в Константиновке и Дружковке. Но этой ночью самые серьезные материальные потери у противника - в Запорожье. Российские войска выпустили по бандеровским объектам четыре "Искандера", 47 "Гераней" и сбросили 19 авиабомб. Мощность каждой - полторы тонны.

Накануне после массированного удара ВСУ бросили на участке Запорожского и Днепропетровского направлений еще два поселка — Писанцы и Новоселовка. Их освобождение для российских войск - крупный тактический успех. Новоселовка открывает группировке "Восток" сразу несколько дорог. Первая и главная - к границам административного центра и его промышленной зоне. Вторая - позволит начать окружение важнейшего укрепрайона ВСУ в области города Орехов. Подготовительная работа, то есть разрушение путей снабжения, уже идет полным ходом.

Те "опорники", что можно взять в стрелковом бою, захватывают штурмовики. А вот "тяжелые" разбирают "Грады" и малая авиация. И так, выламывая по кирпичику, группировка "Восток", заставляет рассыпаться крупнейший укреп ВСУ на юге.

Такую же тактику сегодня российские военные успешно применяют в Константиновке. Оператор дрона облетает и внимательно осматривает окна и балконы в многоэтажке. Движения, казалось, нет. Но в пристроенном к высотке сарае что-то мелькнуло. Из радиоперехвата стало ясно: это замаскированный вход в подвал. В нем - отделение БПЛА националистов.

ВСУ в Константиновке почти не осталось. А войсковая операция переходит к зачистке. То есть финальной стадии освобождения города.