Главная задача России - окончательное освобождение Донбасса, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент указал, что Украина предлагала ограничить боевые действия только новыми территориями, но в планы Москвы не входит спасение киевского режима. При этом глава государства пояснил, что сейчас ВСУ страдают от катастрофического дефицита личного состава.

В этой ситуации российские войска уверенно продвигаются вперёд, им осталось около десяти с половиной километров до Сум. В Сумской области Россия создаёт зону безопасности.

Ещё президент сказал, что в Константиновке наши военные контролируют 96% города. На Добропольском направлении прорвана трёхрядная линия инженерных заграждений ВСУ.

В зоне Славянска идёт успешное наступление на 15-ти участках, войска продвигаются на этом направлении каждый день, сообщил Верховный главнокомандующий.