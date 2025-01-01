Путин раскрыл неизвестные детали переговоров с Трампом на Аляске

Дух Анкориджа не был обличён в формальные документы, никаких договорённостей с Дональдом Трампом не было. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определённые возможности завершения конфликта на Украине", - сообщил глава государства.

Также на переговорах с американским президентом шла речь о компромиссах, предложенных Трампом. "Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками", - отметил Путин и добавил, что Москва согласилась пойти на эти компромиссы.

Ещё президент России выразил сомнения в том, что европейские лидеры смогли повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине.

15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске прошёл российско-американский саммит на высшем уровне. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали поиски урегулирования конфликта на Украине.