Путин: у Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского

У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.



Лукашенко подходит к этому очень спокойно и уравновешенно, отметил Путин. Также президент России допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии, если до этого дойдет процесс.



Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за усилия на гуманитарном треке по украинскому направлению, в том числе по обмену пленными.