США и Иран договорились прекратить удары и провести встречу в ближайшую неделю, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.



Вашингтон и Тегеран также проведут 30 июня в Дохе консультации для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу, отметил журналист портала.



"По словам американского чиновника высокого ранга, США и Иран договорились прекратить наносить удары друг по другу, поскольку обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать свои разногласия по поводу Ормузского пролива", — указал он.



28 июня в Иране предупредили, что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму. А это может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Тогда же Тегеран и Вашингтон обменялись ударами.