Латвия и Украина построят завод БПЛА у границы с Россией и Белоруссией, заявил премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс в ходе посещения военной базы в Латгалии, слова которого передает портал LSM.



Это будет частью развития сотрудничества между Латвией и Украиной в военной промышленности, отметил Кулбергс.



"Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе", — сказал он.



Кулбергс также заявил о том, что планируются противодействия беспилотникам на границе с Россией и Белоруссией с помощью дронов-перехватчиков.



"В случае угрозы со стороны беспилотников нам не придется каждый раз поднимать в воздух авиацию, что является очень дорогим и эффективным решением, но не самым лучшим и продуктивным", — добавил Кулбергс.