США и Иран решили продолжить переговоры после взаимных ударов

Переговоры между США и Ираном всё-таки могут состояться завтра в столице Катара. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Axios.

По информации издания, стороны уже условились о прекращении взаимных обстрелов, а главной темой на встрече станет вопрос судоходства в Ормузском проливе. Между тем, агентство Reuters утверждает: на технических переговорах будут обсуждать все направления заключённого ранее меморандума, одним из главных условий которого остаётся разморозка иранских активов.

Впрочем, всем этим планам снова может помешать Израиль, который не намерен прекращать военную операцию в Ливане. Накануне вечером ЦАХАЛ нанесла очередной удар по югу страны - сообщают об уничтожении крупного склада вооружений "Хезболлы".