Большое интервью Лерчек о раке: "Просто беру от жизни все. Я не знаю, сколько мне осталось"

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала полгода назад. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

В связи с состоянием Лерчек суд приостановил производство по уголовному делу и изменил меру пресечения. Домашний арест для блогера был отменен. Вместо него суд назначил запрет определенных действий, что позволяет Валерии посещать медицинские учреждения и проходить необходимое лечение.

В начале июня Чекалиной провели шестой курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей посещать бассейн и спортзал. Но когда люди увидели, что блогер не просто делает растяжку или легкие упражнения, а занимается с тяжелыми штангами, разразился скандал. Жених Лерчек в ответ на возмущение народа еще раз сослался на советы медиков.

В итоге поведением Чекалиной заинтересовалась прокуратура. Была проведена дополнительная экспертиза. Врачи подтвердили, что лучше блогеру не стало, Лерчек действительно серьезно больна.

Теперь же Валерия дала первое большое интервью, в котором откровенно рассказала о своем недуге. В частности, выяснилось, что раковые клетки обнаружили в ее плаценте после родов.

"Временами мне плохо бывает, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни всё. Потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось, не знаю, там три месяца, а может быть, 30 лет", - сообщила Лерчек, уточнив, что справляться с болью ей позволяют настрой и специальные медикаменты.

Она объяснила, что откровенно рассказывает о своем диагнозе, потому что ей так легче переносить болезнь. Чекалина не намерена сдаваться, потому что ей есть ради кого жить, ведь у нее есть возлюбленный и четверо детей. Интересно, что, по словам блогера, троих от экс-супруга Артема она родила с помощью ЭКО. Лерчек не исключила, что к раку могло привести большое количество гормональных средств, которые она принимала во время процедур экстракорпорального оплодотворения.

Во время интервью Валерия сняла парик и рассказала, что поначалу страшно переживала из-за потери волос, однако любимый мужчина заверил, что любит ее в любом виде. Чекалина успешно скрывает и другие проблемы с внешностью. "Все мы знаем, что синяки под глазами можно замазать, поредевшие бровки и реснички можно подкрасить. И сейчас есть такие парики, которые выглядят очень натурально", - отметила Чекалина.

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