Завод по производству БПЛА решили строить Киев и Рига на российской границе

Рига и Киев решили развивать сотрудничество в военной промышленности. Один из пунктов подписанного Латвией и Украиной соглашения – строительство завода по выпуску беспилотников на границе с Россией и Беларусью.

О новых планах взаимодействия с киевским режимом заявил латвийский премьер Андрис Кулбергс. Он также рассказал о том, как партнеры намерены бороться с российскими и белорусскими беспилотниками с использованием дронов-перехватчиков.

О подписании соглашения между Украиной и Латвией по совместному производству беспилотников в рамках формата Drone Deal украинский лидер Владимир Зеленский сообщили еще 9 июня. Он уточнил, что договоренности предусматривают развитие совместного производства и укрепление оборонного сотрудничества двух стран, передает РИА Новости.