"Рак поражает не только тело": вот на что пошла Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон приняла участие в сложном челлендже - восхождении на самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Сделала она это не просто так.

Находящаяся в ремиссии принцесса Кэтрин за 24 часа покорила три самые высокие вершины Великобритании: Бен-Невис в Шотландии (1343 м), Скарфелл-Пайк в Англии ((978 м) и Сноудон в Уэльсе (1085 м) в рамках участия в марафоне "Три вершины".

Ее цель - привлечь внимание к жизни после онкологических диагнозов и собрать средства для Королевской больницы Марсден, где Кейт сама проходила лечение.

Известно, что будущая королева совершила восхождение в одиночку, но не без поддержки горноспасательной команды, работавшей вдоль маршрута. После этого на официальной страничке Кейт и Уильяма в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появилось ее видеообращение.

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"Каждый год сотни тысяч людей в этой стране слышат слова, которые никто не хочет слышать. Далее следует путь, который проверяет нас на прочность: физически, эмоционально, психологически и духовно. Испытания выплескиваются наружу, затрагивая семьи, дружбу, работу и моменты тишины, которые мы проводим наедине со своими мыслями. Рак поражает не только тело. Он меняет то, как вы думаете и чувствуете, и глубоко влияет на все аспекты жизни. Я знаю это лично, и что помимо лечения, требуется нечто большее, чем просто медицина", - отметила Кэтрин.

Кроме того, принцесса призналась, что невероятно "благодарна за то, что у нее достаточно сил, чтобы его пройти". Отметим, что на остановке у подножия последней горы Кейт встретила семья. Принц Уильям и родные восхитились ее стойкостью и храбростью.

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