Военнослужащие ВСУ оставили позиции в Сумской области. Сбежавшие боевики попали под заградительный огонь, сообщили в российских силовых структурах.

Как передает РИА Новости со ссылкой на силовиков, с позиций на южных окраинах Бачевска бежали подразделения 2-го батальона 104 бригады украинской теробороны. Беглецы в результате попали под заградительный огонь украинских националистов, остаткам пришлось укрыться в лесных массивах.

Ранее стало известно, что по состоянию на конец прошлого года на Украине за оставление позиций в розыске находились 161,5 тысячи человек. Всего же из армии сбежали 480 тысяч военнослужащих. Уточняется, что в это число украинские власти часто включают и ликвидированных боевиков: их записывают в дезертиры из-за большого количества пропавших без вести.