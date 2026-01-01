Си Цзиньпин назвал Беларусь "железным другом"

Отношения Китая и Беларуси переживают исторический пик. Пекин и Минск - железные друзья, чьи отношения выдержали любые испытания и продолжают укрепляться, заявил Си Цзиньпин.

Встреча председателя КНР с президентом Беларуси проходит в Пекине. Александр Лукашенко прибыл в Китай с рабочим визитом. Си Цзиньпин подчеркнул, что сотрудничество Китая и Беларуси носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что высоко ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. По словам белорусского президента, это тот уровень глобального сотрудничества, о котором в Беларуси и Китае мечтали, передает БелТА.