В Москву вернется жара, но к выходным погода, как обычно, испортится

В столичный регион возвращается летняя жара. Уже во вторник воздух в Москве прогреется до плюс 28 градусов.

Как рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, распогодится в регионе благодаря гребню антициклона.

В ночь на среду в Москве и области ожидается плюс 15-18. Пика потепление достигнет в четверг. Днем в Москве и Подмосковье будет плюс 27-30 градусов.

Но радость будет недолгой. Уже в пятницу в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Температура понизится до плюс 23-26 градусов. Пройдут грозовые ливни. В выходные будет около 23 градусов, возможны небольшие локальные дожди.