"Вся нафарширована опухолевыми клетками": друзья оплачивают лечение Лерчек

Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) дала большое интервью. Она прокомментировала слухи о своем диагнозе.

Так, у Лерчек обнаружили опухолевые клетки в плаценте. Речь идет о "запущеннейшей стадии" рака желудка. Обнаружить ее сложно, потому что рак желудка не болит. По словам онколога, Чекалина "вся нафарширована опухолевыми клетками". Но даже в этом случае добиться ремиссии возможно.

Валерия лечится по ОМС. Кроме того, она прибегает к таргетной, экспериментальной терапии. Ее оплачивают друзья, потому что она дорогая, а у самой Лерчек денег нет - не сэкономила, не инвестировала. Деньги с косметики, которую она недавно презентовала, Чекалина пока не получает, все вкладывает в бизнес. После таргетной терапии Валерии плохо, ее сильно тошнит.

Однако блогерша не сдается. Она и не строит далеко идущих планов и наслаждается каждым днем. Причем если раньше Лерчек была полностью сосредоточена на работе, то теперь старается каждую минуту провести с детьми. "Всех денег мира все равно не заработаешь. Надо зарабатывать так, чтобы хватало на жизнь, вкусную еду и на отдых", - высказала мнение Чекалина.

Наследники знают о смертельно опасном диагнозе матери. Они вместе занимаются с семейным психологом. Кстати, дети появились и в рамках интервью Валерии. Ребята не сдержали слез, когда вспомнили о папе. Они не видели отца больше двух месяцев.

Напомним, что в начале весны Артема Чекалина приговорили к семи годам тюремного заключения. Он был признан виновным в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Сам Артем Чекалин в ходе разбирательств частично признавал вину. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 194 миллиона рублей.

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