ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

В Ярославле предотвращено нападение на синагогу. Об этом сообщили в ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, задержанный действовал по указанию кураторов из террористической организации. Мужчина приобрел вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. После нападения он планировал примкнуть к террористам в Сирии.

При обыске у задержанного дома нашли готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора.

Возбуждено уголовное дело.