Усиленный режим безопасности введен в Анкаре

Столица Турции перешла на усиленный режим безпасности. Анкара готовится к 36-му саммиту НАТО. Власти усилили проверки на въездах в город, перекрывают дороги. В обеспечении безопасности задействованы десятки тысяч полицейских.

Как передает РИА Новости, район президентского комплекса Бештепе, где пройдет встреча лидеров, будет закрыт для движения транспорта. Такая же мера коснется районов гостиниц, в которых разместятся официальные делегации. Временные ограничения планируется вводить на маршрутах следования кортежей.

В турецком правительстве сообщили, что изменения коснутся и работы общественного транспорта. Несколько станций метрополитена временно закроют для посадки и высадки пассажиров. Госслужащих, работающих в девяти районах Анкары, с 6 по 12 июля отправят в административный отпуск.