Путин успокоил россиян: "Все у нас работает стабильно"

Полное освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей остается приоритетом, Москва не пойдет на уловки киевского режима и не даст возможность ВСУ перевооружиться. Об этом Владимир Путин заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент подробно рассказал о ситуации на передовой. Прокомментировал глава государства и вражеские атаки на российскую инфраструктуру.

После террористических ударов ВСУ по нашей инфраструктуре определенный дефицит топлива есть, но он не критический, говорит президент. Впрочем, проблему решать нужно. Перед встречей с корреспондентом ВГТРК глава государства провел совещание с кабмином и представителями нефтяных компаний. Задачи и цели обозначены как для производителей бензина, так и для оборонных ведомств.

"Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником, с учётом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности", - сказал президент.

Поврежденные объекты восстанавливают оперативно. Это говорит о выстроенной системе резервирования и реакции профильных служб. Ведь удары противник наносит не только исходя из военного расчета, говорит президент. Это и элемент масштабной информационной операции - спровоцировать в обществе раскол и вынудить Россию пойти на уступки в переговорах на условиях, выгодных Киеву. Сложней всего приходится жителям Крыма. Впрочем, никакой паники на полуострове нет.

"Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена", - заявил Путин.

В зоне СВО наши бойцы наступают по всем направлениям. В Красном Лимане - важном узле обороны противника - осталось зачистить меньше 150 домов из 11 тысяч. Наши подразделения уже находятся в считанных километрах от Славянска и Доброполья. На Запорожском направлении, куда украинская армия перебросила наиболее подготовленные формирования, мы уверенно продвигаемся широким фронтом. Осталось пройти чуть более 10 километров и до административного центра Сумской области. Зона безопасности вдоль наших границ - это в первую очередь защита гражданского населения от террористических вылазок ВСУ.

"Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье", - заверил президент.

Понимая плачевность ситуации, киевский режим озвучивает некие предложения по урегулированию конфликта. Но эти инициативы нацелены не на мирное решение, а лишь для передышки ВСУ. Одно из них - прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон. Ведь наши ответы на террор мощней и чувствительней, говорит Путин. Однако у Киева в запасе есть еще ультиматумы.

"Ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями, то есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. Если мы пойдём на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", - заявил глава государства.

После срыва минских договоренностей Москва больше не верит ни единому слову противника и его западных покровителей, которые дошли до того, что открыто приветствуют так называемое инновационное применение дронов.

"Хочется спросить: а удар по Старобельскому студенческому общежитию – это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Известно, что Запад стремится к стратегическому поражению России. Ну зачем же им тогда нужны и остановка боевых действий, и мирные переговоры, о которых они всё чаще говорят и в которых хотят принять участие? Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории, освобождает, то есть она побеждает, если всё это так есть на самом деле и Украина побеждает, то западным лидерам нужно просто подождать. И цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Пусть подождут", - говорит президент.

При этом Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые приведут к долгосрочному миру, говорит Путин. Россия в ближайшее время ждет приезда представителей администрации США, чтобы продолжить искать пути урегулирования, намеченные на встрече с Дональдом Трампом на Аляске.

"В Анкоридже действительно не было никаких договорённостей. Ведь этот так называемый дух Анкориджа, хоть и не был облечён в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определённые возможности завершения конфликта на Украине. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы подумали не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали: "Да, согласны". Никакой другой позиции со стороны американской администрации мы не слышали", - объясняет Путин.

А пока, подчеркнул президент, российские войска будут делать свою работу: достигать целей специальной военной операции.