Собянин: Московскому дворцу пионеров исполняется 90 лет

Московский дворец пионеров отмечают юбилей — 90 лет. Это одно из крупнейших учреждений дополнительного образования в стране. О работе кузницы талантов рассказал Сергей Собянин в соцсетях.

Сейчас Московский дворец пионеров - часть образовательного комплекса "Воробьёвы горы". На его территории расположены 14 профильных центров, в том числе концертные и театральные залы, планетарий, обсерватория, ботанический и зимний сады, выставочные пространства, спортивные объекты и музейные площадки. Там обучаются свыше 56 тысяч детей. Образовательные программы развивают творческое и критическое мышление, и формируют навыки, необходимые для будущей профессии.