В Звездном городке торжественно проводили космонавтов нового экипажа МКС

Из Московской области на Байконур торжественно проводили участников 75-й космической экспедиции МКС. Среди основного состава находятся наши соотечественники Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.

Они уже прошли комплексные тренировки, но впереди исследователей межзвёздного пространства ожидают занятия на космодроме.

Старт ракеты-носителя с пилотируемым кораблём "Союз-МС29" запланирован 14 июля. Перед отъездом участники экспедиции рассказали, что на орбите они проведут ряд экспериментов, в том числе по изучению человеческого организма в условиях невесомости и разработке технологий с помощью роботизированной техники.