В китайской провинции произошло землетрясение: есть пострадавшие

Не менее 13 человек пострадали от землетрясения в китайской провинции Сычуань. Его магнитуда составила 5,5. Очаг залегал на глубине шести километров в районе города Ибинь.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как в домах раскачиваются люстры, а в магазинах с полок падают товары. Повреждено множество зданий. Более двухсот жителей эвакуированы. Подземные толчки ощущались за двести километров — в многомиллионных мегаполисах Чэнду и Чунцине.

Правительство страны направило в пострадавшие районы группу экстренного реагирования.