Семейная пара пропала во время турпохода по Чувашии

Спасатели ведут поиски семейной пары, пропавшей без вести в Чувашии. Туристы отправились в сплав по реке Агул в Ибресинском районе и перестали выходить на связь.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, пропала пара туристов 43 и 45 лет. Спасатели за время поисков путешественников и обследовали 58 километров береговой линии. Кроме того, с помощью эхолота проверено еще около 40 тысяч квадратных метров.

Поиски пока результатов не принесли, туристов обнаружить не удалось. Работа спасателей продолжается.