Экстремальная жара в Европе: французы устраивают драки за кондиционеры

В Европе стремительно растет число жертв аномальной жары. 40-градусный зной вот уже вторую неделю держится во Франции и Испании. Наивысший уровень погодной опасности объявлен в Британии, Италии, и Нидерландах. В условиях экстремальных температур предметом настоящей битвы стали кондиционеры. В ход идут и более доступные альтернативы охладиться.

Из офиса домой - вплавь! Для некоторых жителей Берна это уже летняя традиция. В жару они предпочитают добираться по реке Ааре, которая протекает прямо через центр. И, похоже, сейчас им завидуют во многих городах Европы.

Новые температурные рекорды - свыше сорока градусов - накануне зафиксировали в Германии, Венгрии, Польше, Чехии.

Во французских магазинах за кондиционеры буквально бьются врукопашную. Парижане, скупив даже простые вентиляторы, отчаянно ищут способы укрыться от жары.

Тем временем, в правительстве раскол: одни - за то, чтобы оборудовать дома климат-системами, другие, в том числе министр экологии, - резко против из-за зелёной повестки.

"Меня ужасают люди, которые говорят, что нам просто нужно установить кондиционеры повсюду… Вы думаете, что, установив кондиционеры везде, мы предотвратим лесные пожары или гибель животных? Это не адаптация к глобальному потеплению", - заявляет Моника Барбю, министр экологии Франции

При этом в ее министерстве кондиционеры работают. Тем временем, Всемирная организация здравоохранения сообщила: из-за аномально высоких температур в Европе уже умерли более тысячи трехсот человек. Больше всего - как раз во Франции. Это кадры из одной из крупнейших в Париже больниц имени Жоржа Помпиду.

"Зафиксировано 3 тысячи обращений в службу скорой помощи. Это на 36 процентов больше, чем в обычный день. И на 8 процентов больше, чем двумя днями ранее", - говорит Антония Керриган, журналист France 24

В Лондоне из-за отсутствия кондиционеров отменили конференцию о последствиях экстремальной жары. Фонтаны и каналы Европы превратились в места массового купания. В Берлине спасаются от жары с помощью водомётов, в Чехии людей буквально поливают на улицах. В Венгрии на улицах раздают воду в бутылках, сотрудников рекомендовали перевести на удалённый режим работы. А французы готовят завтрак прямо на подоконнике. Прогноз на ближайшие дни неутешительный: жара не спадёт, и накроет еще и Восточную Европу.