Актриса Екатерина Волкова угодила в больницу с осложнением

На днях известная актриса Екатерина Волкова попала в больницу. Медики смогли ее поднять на ноги, она вскоре выписалась. Но улучшение наступило ненадолго, актриса снова оказалась в клинике.

Екатерина Волкова попала в госпиталь "Лапино", у нее осложнение. Дело в том, что гастрольный тур по России оказался слишком тяжелым для организма актрисы, не успевшей полностью восстановиться. Более того, во время поездки Екатерина подхватила грипп, что еще сильнее ухудшило ее состояние.

Сейчас артистка чувствует себя плохо, ее и до этого мучили сильная слабость и недомогание. Как долго Волкова пробудет в больнице, пока точно неизвестно, передает Starhit. Сама Екатерина еще не выходила на связь.

Напомним, что ранее актриса угодила в больницу с признаками острого синусита. У нее был выраженный болевой синдром. О том, что попала в больницу, Екатерина Волкова сообщила сама несколько дней.

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